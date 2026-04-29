Mark Klatenburg nije video penal za francuske "svece": Englez kritičan prema odluci Švajcarca

U čudesnom, prvom delu polufinalnog dvomeča fudbaske Lige šampiona, između Pari Sen Žermena i Bajerna, viđena su dva penala, a oko jednog se odmah podigla prašina.

Od noćas ne prestaju komentari dosuđivanja najstrože kazne u korist francuskog tima, pri rezultatu 2:2 na "Parku prinčeva". Jedan je stigao od nekadašnjeg engleskog arbitra top klase, Marka Klatenburga, čiji je odgovor na pitanje o regularnosti odluke Sandra Šarera da sankcioniše reagovanje rukom Alfonsa Dejvisa posle centaršuta Usmana Dembelea bio direktna i oštra kritika Švajcarca. Kao i prakse Evropske fudbalske feferacije. "Poslednjih sezona u Ligi šampiona