Gospodski naklon Španca: Enrike priznao – Bajern je bio čudesan, fudbal je večeras pobedio!

Trener Parižana rekao ono što svi mislimo! Trener PSŽ-a Luis Enrike nije krio oduševljenje nakon spektakularnog duela protiv Bajerna, istakavši da je reč o jednoj od najboljih utakmica koje je doživeo u karijeri.

Iako je njegov tim na kraju izašao kao pobednik, španski stručnjak je sportski čestitao rivalu na vrhunskoj partiji i naglasio koliko je meč bio kvalitetan. „Ovo je najbolji meč u kom sam učestvovao kao trener. Bez ikakve sumnje. Nikada nisam video toliko intenziteta, visokog fizičkog nivoa i toliko brzine. Moramo svim aketerima da čestitamo. Jer, zaslužili smo da pobedimo, zaslužili smo da remiziramo i zaslužili smo da izgubimo. Fantastična utakmica“, rekao je