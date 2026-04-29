Gospodski naklon Španca: Enrike priznao – Bajern je bio čudesan, fudbal je večeras pobedio!

Hot sport pre 1 sat
Trener Parižana rekao ono što svi mislimo! Trener PSŽ-a Luis Enrike nije krio oduševljenje nakon spektakularnog duela protiv Bajerna, istakavši da je reč o jednoj od najboljih utakmica koje je doživeo u karijeri.

Iako je njegov tim na kraju izašao kao pobednik, španski stručnjak je sportski čestitao rivalu na vrhunskoj partiji i naglasio koliko je meč bio kvalitetan. „Ovo je najbolji meč u kom sam učestvovao kao trener. Bez ikakve sumnje. Nikada nisam video toliko intenziteta, visokog fizičkog nivoa i toliko brzine. Moramo svim aketerima da čestitamo. Jer, zaslužili smo da pobedimo, zaslužili smo da remiziramo i zaslužili smo da izgubimo. Fantastična utakmica“, rekao je
Povezane vesti »

Spektakl u Parizu kao podsetnik da je fudbal igra golova

Spektakl u Parizu kao podsetnik da je fudbal igra golova

Danas pre 36 minuta
Koreografija navijača PSŽ-a za pamćenje: Kad su Nemci čuli pesmu i videli Napoleona, pao im je mrak na oči

Koreografija navijača PSŽ-a za pamćenje: Kad su Nemci čuli pesmu i videli Napoleona, pao im je mrak na oči

Mondo pre 50 minuta
Kompani novinarima: Šta želite?

Kompani novinarima: Šta želite?

Sport klub pre 1 sat
"Već 2 godine se žalimo da je fudbal dosadan": Tjeri Anri očitao bukvicu svim timovima u Ligi šampiona

"Već 2 godine se žalimo da je fudbal dosadan": Tjeri Anri očitao bukvicu svim timovima u Ligi šampiona

Mondo pre 1 sat
Pep više uživa u trećoj ligi nego u spektaklu Lige šampiona VIDEO

Pep više uživa u trećoj ligi nego u spektaklu Lige šampiona VIDEO

B92 pre 51 minuta
Anri u transu: "Fudbal je bio dosadan" VIDEO

Anri u transu: "Fudbal je bio dosadan" VIDEO

B92 pre 1 sat
"Večiti luzeri" se pitaju - kako izaći na teren posle onoga u Parizu?

"Večiti luzeri" se pitaju - kako izaći na teren posle onoga u Parizu?

B92 pre 46 minuta
Povezane vesti »

Zvezda i Partizan pristali da sledeće godine igraju šampionat Srbije od samog početka? „ABA liga nije obavezna, domaće…

Zvezda i Partizan pristali da sledeće godine igraju šampionat Srbije od samog početka? „ABA liga nije obavezna, domaće takmičenje je uvek najbitnije“

Danas pre 1 minut
Bonga na korak od NBA: Ozbiljna franšiza zainteresovana za košarkaša Partizana!

Bonga na korak od NBA: Ozbiljna franšiza zainteresovana za košarkaša Partizana!

Hot sport pre 16 minuta
Dubočica 54 dočekuje Partizan u četvrtak

Dubočica 54 dočekuje Partizan u četvrtak

Stav.life pre 11 minuta
Ekspanzija NBA lige, dobijamo još jedan klub, ova dva grada su zainteresovana

Ekspanzija NBA lige, dobijamo još jedan klub, ova dva grada su zainteresovana

Sportske.net pre 20 minuta
Detonacija - sprema se revolucija u srpskoj košarci! Crvena zvezda i Partizan u centru pažnje: "Obavili smo razgovore..."

Detonacija - sprema se revolucija u srpskoj košarci! Crvena zvezda i Partizan u centru pažnje: "Obavili smo razgovore..."

Kurir pre 20 minuta