Dan žalosti u Šapcu zbog pogibije četiri osobe u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Ruma-Šabac

U Šapcu je danas Dan žalosti zbog pogibije četiri osobe u saobraćajnoj nesreći.

Foto: Unsplash/David Tomaseti U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na auto-putu Ruma – Šabac tri osobe su poginule na licu mesta, a jedna je podlegla povredama u bolnici. U odluci objavljenoj na sajtu Grada piše da će Dan žalosti biti obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Šabac. Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog