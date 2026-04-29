Kosovo bez predsednika: Propao i četvrti pokušaj, slede vanredni izbori

Skupština Kosova je sinoć po četvrti put, zbog nedostatka kvoruma, okončala sednicu na čijem dnevnom redu je trebalo da bude izbor predsednika Kosova.

Skupština Kosova, foto: Arianit/wikipedia/CC BY-SA 4.0 Kosovo tako nije dobilo predsednika u zakonski predviđenom roku, zbog čega slede novi vanredni parlamentarni izbori. Na sednici su bili prisutni samo poslanici pokreta Samoopredeljenje i manjinskih zajednica, dok su je bojkotovali poslanici Demokratske partije, Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Srpske liste. Skupština Kosova sinoć je pokrenula proces glasanja za predsednika Kosova kojem je