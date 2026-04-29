Kreće KLS! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu Crvena zvezda - Zlatibor!

Prvi meč četvrtfinala igra se u sredu od 18.30 u hali "Aleksandar Nikolić", a revanš meč na programu je već 01. maja u Čajetini.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok teksktualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da pristupa predstojećim utakmicama maksimalno ozbiljno i bez potcenjivanja rivala, uz pun respekt prema ekipi Zlatibor. On je istakao da se od njegovog tima očekuje isti pristup kao u prethodnim mečevima u kojima je naglašavao čvrstu odbranu, energiju