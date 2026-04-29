Merc objasnio zašto Jasnije ne protivreči Trampu: Gledao sam one koji su to radili i nisu dobro prošli

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je predsedniku SAD Donaldu Trampu rekao zašto smatra da je rat u Iranu pogrešan, ali da istovremeno pokušava da održi dobar odnos sa njim i da je do sada u tome uspevao.

On je to rekao za nemački Špigel na pitanje zašto jasnije ne protivreči američkom predsedniku i dodao da tokom poslednje posete SAD nije javno raspravljao sa njim o njegovim stavovima o Španiji, NATO alijansi i drugim pitanjima. "Ne počinjem raspravu o Španiji ili Velikoj Britaniji pred novinarima u Ovalnom kabinetu. Rekao sam predsedniku iza zatvorenih vrata da su obe zemlje pouzdani NATO partneri koje ne bi trebalo da izgubimo. Od samog početka sebi govorim da