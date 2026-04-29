Može li Mančester siti da "preotme" titulu Arsenalu: Težak raspored za "građane" u borbi za trofeje

Kurir pre 2 sata
Premijer liga je potvrdila da je odloženi meč protiv Kristal Palasa pomeren za 13. maj.

Samo tri dana kasnije, tim Pepa Gvardiole igraće finale FA kupa protiv Čelsija na "Vembliju", dok će 19. maja gostovati Bornmutu. Mančester siti je već osvojio Liga kup, a uz to vodi veliku borbu za titulu sa Arsenalom, koji trenutno ima tri boda više, ali i utakmicu više. Utakmica protiv Palasa prvobitno je bila zakazana za vikend tokom finala Liga kupa, dok je duel sa Bornmutom pomeren nakon što je Siti pobedom nad Soutemptonom izborio plasman u finale FA kupa.
Otvori na kurir.rs

Ključne reči

ČelsiMančester SitiArsenalVembliPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

