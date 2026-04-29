Uhapšene dve maloletnice u Podgorici osumnjičene za nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli krivične prijave protiv dve maloletnice starosti 16 godina, zbog sumnje da su počinile krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje na štetu maloletnice stare 14 godina.

Odeljenju bezbednosti Podgorica je juče prijavljeno da je 25. aprila 2026. godine, u portunu jedne zgrade na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, došlo do tuče u kojoj je jedna maloletnica fizički napala drugu, te da je ceo događaj snimljen mobilnim telefonom i kao video-snimak prosleđen putem društvene mreže Snapchat. Policijski službenici su identifikovali učesnice događaja, dve maloletnice starosti 16 godina. „Sumnja se da je prvoprijavljena maloletnica, stara 16