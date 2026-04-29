Alarm u celoj Srbiji za Prvi maj! Temperature u padu, hitno se oglasio RHMZ

Najnovije upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ) upalilo je žute meteoalarme za Prvi maj.

Žutim meteoalarm na snazi je 1. maja u celoj zemlji zbog niskih temperatura, odnosno prizemnog mraza. "Štete u poljoprivredi - povrćarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo posebno su ugroženi, glasi objašnjenje ovog alarma, objavljeno je na sajtu RHMZ. Na snazi je i jedno hidrološko upozorenje: "Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa", navodi se na sajtu RHMZ. Danas u Srbiji nema upaljenih