Užas u Nišu: Radnik (56) pao sa 4. sprata zgrade

Građevinski radnik star 56 godina zadobio je teške telesne povrede nakon što je juče oko 13 časova pao sa četvrtog sprata zgrade u izgradnji u Dubrovačkoj ulici u Nišu.

On je u svesnom stanju prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu radi ukazivanja pomoći i daljeg lečenja. U niškoj policiji je rečeno da je događaj prijavljen oko 13 časova nakon čega je policija izašla na lice mesta i obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Nišu. U UKC Niš kažu da je muškarac nakon pada sa visine zadobio višestruke povrede. "Pacijent je primljen u svesnom stanju, nakon stabilizacije i dijagnostike primljen je na Kliniku za anesteziju radi