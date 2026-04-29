Brnabić: Tokom maja skupštinska rasprava o izmenama četiri izborna zakona

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je da će izmene i dopune četiri zakona, koji se zasnivaju na preporukama Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), biti na dnevnom redu parlamenta tokom maja.

Ona je gostujući na televiziji Pink kazala da će nakon prvomajskih praznika biti održane javne rasprave o tim propisima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Po njenim rečima, do kraja maja će ti zakoni verovatno biti usvojeni u Skupštini Srbije, a nakon toga će vlast nastojati da ispuni i preostale preporuke ODIHR. "Od marta čekamo odgovor ODIHR na predložene izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. To je važan zakon pošto postavlja limit