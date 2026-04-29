Privredni rast usporen, inflacija povišena - šta još piše u izveštaju Svetske banke za Srbiju za 2026. godinu

Privredni rast Srbije u 2026. godini biće niži od očekivanog, nakon što je "izgubljen zamah" u 2025. godini, navela je Svetska banka u Redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan.

U narednim godinama će se oporaviti i kretati oko tri do četiri odsto. Inflacija će, očekuje se, ostati povišena tokom 2026. delom zbog očekivanog efekta konflikta na Bliskom istoku na cene energenata, ali će na srednji rok ostati u okviru ciljanog raspona. Očekivani privredni rast Srbije u 2026. godini biće 2,7 odsto, objavila je Svetska banka u Redovnom ekonomskom izveštaju za Zapadni Balkan. Rast je usporen, odražavajući niže privatne investicije i negativan