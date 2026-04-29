Vanredna kontrola na pijacama: Za dva dana oduzeto više od 730 kilograma zdravstveno neispravnih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je Uprava za veterinu u periodu od 24. do 26. aprila 2026. godine sprovela pojačane kontrole hrane na pijacama u Južnobačkom okrugu, tokom kojih je iz prometa povučeno više od 730 kilograma zdravstveno neispravnih proizvoda životinjskog porekla.

Kako se navodi u saopštenju, na Kvantaškoj pijaci u Novom Sadu 24. aprila inspektori su stavili van prometa 422,1 kilogram hrane bez deklaracije, sa isteklim rokom ili zdravstveno neispravne, koja je upućena na neškodljivo uništenje. Dan kasnije, 25. aprila, na pijaci u Beočinu otkriveno je 124,7 kilograma proizvoda životinjskog porekla domaćeg i uvoznog porekla bez deklaracije, koji su povučeni iz prodaje i uništeni. Na pijaci "Najlon" u Novom Sadu 26. aprila