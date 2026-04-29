Novi Sad: Koškanje građana sa pristalicama SNS-a, jedna devojka lakše povređena

Nedeljnik pre 48 minuta
U novosadskom naselju Detelinara danas je došlo do koškanja između pristalica Srpske napredne stranke (SNS) i građana koji podržavaju studente koji dele nalepnice „Studenti pobeđuju“, u kojem je jedna devojka lakše povređena.

U pitanju je bajkerka iz zborova građana, koja je prilikom incidenta pala i povredila koleno. Do incidenta je došlo zbog transparenata koje nose pristalice jednih i drugih. Građani iz zborova su razvili transparent upućen vozačima „Trubi za studente“, dok su pristalice SNS-a potom napisali sopstveni transparent „Trubi za Vučića“.
