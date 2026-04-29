Inspekcija na pijacama zaplenila više od 700 kilograma sumnjive hrane

Uprava za veterinu saopštila je da je na pijacama u Novom Sadu i Beogradu zaplenila više od 700 kilograma sumnjive hrane.

U saopštenju Uprave, koja je pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, navodi se da su sprovedene pojačane kontrole hrane u prometu na pijacama u Južnobačkom okrugu. Na Kvantaškoj pijaci u Novom Sadu 24. aprila inspektori su iz prometa uklonili čak 422,1 kilogram nebezbedne hrane životinjskog porekla. Reč je o proizvodima bez deklaracije, sa isteklim rokom trajanja, kao i zdravstveno neispravnoj robi, koja je upućena na neškodljivo uništenje. Dan