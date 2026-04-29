Novosadska policija zaplenila 1,5 tona duvana na Fruškoj gori, uhapšen muškarac (60)

Novosadska policija zaplenila je 1, 5 tona nelegalnog duvana i uhapsila G. Ć. (60) sa područja ovog grada, zbog sumnje da je nedozvoljeno stavio u promet akcizne proizvode, saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Navedena količina duvana u listu pronađena je u objektu na Fruškoj gori, dok je još tridesetak kilograma rezanog duvana policija zaplenila od osumnjičenog, na jednoj od novosadskih pijaca. Kako piše u saopštenju MUP Srbije, zaplenjeni duvan predat je u nadležnost poreskoj policiji. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv G. Ć. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.