Zvaničnik Pentagona: Rat u Iranu već koštao SAD oko 25 milijardi dolara

Demokratski poslanici u SAD sukobili su se sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom na saslušanju o budžetu za 2027. godinu, dok je rasprava obeležena tenzijama zbog rata sa Iranom, njegovih visokih troškova i činjenice da se vodi bez odobrenja Kongresa.

Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu koštao je do sada 25 milijardi dolara, izjavio je danas visoki zvaničnik Pentagona koji je zadužen za finansije Džuls Herst, koji je time dao prvu zvaničnu procenu ratnih troškova. Herst je kongresmenima u Odboru za oružane snage Predstavničkog doma rekao da je većina tog novca bila potrošena za municiju, prenosi AP. Američki ministar odbrane Pit Hegset je Odboru za oružane snage Predstavničkog doma rekao da će povećanje