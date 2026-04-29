Ministarstvo kulture otkupilo umetničko delo Paje Jovanović za 170.000 funti

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Ministarstvo kulture Republike Srbije saopštilo je danas da je otkupilo umetničko delo - ulje na platnu "Stražar koji se odmara" Paje Jovanovića za 170.000 funti, bez pratećih troškova.Slika dimenzija 44,5 x 53,5 santimetra otkupljena je putem javne aukcije, 28. aprila u aukcijskoj kući Sotbi u Londonu.

Vlada Republike Srbije ovlastila je Ambasadu Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu da na javnoj aukciji kupi dragoceno delo, kojim je obogaćeno kulturno nasleđe naše zemlje, a koje će u okviru svoje likovne kolekcije čuvati Istorijski muzej Srbije. Ministar kulture Nikola Selaković je istakao da otkup ove dragocene slike Paje Jovanovića "Stražar koji se odmara" predstavlja nastavak dosledne i odgovorne kulturne politike, usmerene na zaštitu, očuvanje i
