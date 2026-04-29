Nove projekcije Svetske banke: Za Srbiju u 2026. godini projektovan rast od 2,7 odsto

Privredni rast zemalja Zapadnog Balkana ostaće usporen tokom 2026. i 2027. godine pod uticajem konflikta na Bliskom istoku, uporne inflacije i povećane neizvesnosti, saopšteno je danas iz Svetske banke.

Prema projekcijama iz Redovnog ekonomskog izveštaja, kombinovani privredni rast Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Severne Makedonije dostići će 2,8 odsto u 2026. godini, što je za 0,3 procentna poena manje u odnosu na prethodne procene. Za 2027. godinu projektovano je skromno ubrzanje na 3,2 odsto. Direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Šaoćing Ju istakla je da geopolitičke tenzije i rastuće cene direktno utiču na standard građana, ali