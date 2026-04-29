Cene nafte ponovo porasle: Dostigle najviši nivo od objave primirja između SAD i Irana

Cene nafte ponovo su porasle juče i vratile se na nivoe uspostavljen pre prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kada kriza na Bliskom istoku nije pokazivala znake rešavanja, posebno u vezi sa Ormuskim moreuzom, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Cena sirove nafte marke Brent za isporuke u junu, porasla je za 2,80 odsto na 111,26 dolara po barelu. Njen američki ekvivalent, nafta marke West Texas Intermediate za isporuku u istom mesecu, približila se simboličnoj granici od 100 dolara na zatvaranju trgovanja u SAD i sada je 99,93 dolara (+3,69 odsto). Takve cene nisu viđene još od početka aprila. Tržište se, međutim, i dalje nada proboju u narednim nedeljama, a to verovanje se ogleda u nižim cenama ugovora sa