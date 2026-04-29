Glavni finansijski zvaničnik Pentagona: Rat u Iranu koštao SAD 25 milijardi dolara

Glavni finansijski zvaničnik Pentagona rekao je danas predstavnicima američkog Kongresa da rat koji su SAD povele sa Izraelom protiv Irana košta 25 milijardi dolara.

Većina tog novca potrošena je na municiju, rekao je vršilac dužnosti finansijskog podsekretara za odbranu Džul Harst Treći pred Komitetom za vojnu službu Predstavničkog doma Kongresa SAD. Prema njegovim rečima, vojska je trošila novac i na vođenje ratnih operacija i zamenu opreme. Sekretar za odbranu Pit Hegset danas prvi put odgovara na pitanja poslanika Kongresa otkako je administracija predsednika SAD Donalda Trampa povela zemlju u rat sa Iranom. Ta odluka,