Parlament nije izabrao predsednika Kosova, slede novi vanredni izbori
Skupština Kosova je danas po četvrti put, zbog nedostatka kvoruma, okončala sednicu na čijem dnevnom redu je trebalo da bude izbor predsednika Kosova.
Kosovo tako nije dobilo predsednika u zakonski predviđenom roku, zbog čega slede novi vanredni parlamentarni izbori. Na sednici su bili prisutni samo poslanici pokreta Samoopredeljenje i manjinskih zajednica, dok su je bojkotovali poslanici Demokratske partije, Demokratskog saveza, Alijanse za budućnost Kosova i Srpske liste. Skupština Kosova sinoć je pokrenula proces glasanja za predsednika Kosova kojem je pristupila iako nije ispunjen osnovni uslov, prisustvo