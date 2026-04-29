Penali rešili meč Atletika i Arsenala, tek nam sledi ludnica u polufinalu Lige šampiona

Fudbaleri Atletiko Madrida i Arsenala odigrali su nerešeno (1:1) u prvom meču polufinala Lige šampiona.

Oba gola postignuta su sa "bele tačke". Za Arsenal je u 44. minutu Viktor Đekereš, dok je za Atletiko bio precizan 12 minuta kasnije - Hulijan Alvarez. Arsenal je imao prvu priliku na utakmici, u šestom minutu Noni Madueke je prošao između dvojice igrača po desnoj strani i centrirao na drugu stativu do Gabrijela Martinelija. On nije zahvatio loptu, na koju je natrčao Pjero Inkapje, ali je iz dobre pozicije bio neprecizan. Atletiko je u 14. minutu zapretio iz