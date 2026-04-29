Radnik pao sa 4. sprata zgrade u Nišu i zadobio teške povrede

Nova pre 37 minuta
Građevinski radnik star 56 godina zadobio je teške telesne povrede nakon što je juče oko 13 časova pao sa četvrtog sprata zgrade u izgradnji u Dubrovačkoj ulici u Nišu. On je u svesnom stanju prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu radi ukazivanja pomoći i daljeg lečenja.

U UKC Niš kažu da je muškarac nakon pada sa visine zadobio višestruke povrede. "Pacijent je primljen u svesnom stanju, nakon stabilizacije i dijagnostike primljen je na Kliniku za anesteziju radi daljeg praćenja i lečenja", rečeno je "Blicu" u UKC Niš. Prema poslednjim informacijama, povređeni radnik je svestan i stabilan ali se još uvek nalazi u jedinici intenzivnog lečenja.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

