Tramp Mercu: Ne zna o čemu govori, nije ni čudo da Nemačkoj ide tako loše i ekonomski i inače

Nova pre 3 sata
Američki predsednik Donald Tramp oštro je danas odgovorio nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu, koji je prethodno rekao da je iransko rukovodstvo ponizilo Sjedinjene Američke Države i da je Teheran u pregovorima nadmudrio Amerikance.

"Nemački kancelar Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu govori. Kad bi Iran imao nuklearno oružje, celi bi svet bio njihov talac", napisao je Tramp na društvenoj mreži. "Upravo sada sa Iranom radim ono što su druge države ili drugi predsednici davno morali da urade", dodao je. "Nije ni čudo da Nemačkoj ide tako loše i ekonomski i inače", poručio je Tramp. Merc prethodno u razgovoru sa studentima u Marsbergu rekao da su
Otvori na nova.rs

Tramp poručio Mercu: „Svet bi bio talac ako Iran dobije nuklearno oružje“

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranNemačkaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Britanski analitičar: EU pokušala da oslabi Rusiju, a ona postala jača

Politika pre 42 minuta
Suđenje američkom vojniku za opkladu na zarobljavanje Madura

Politika pre 42 minuta
Okončana potraga u Burjatiji: šest radnika poginulo u lavini

Politika pre 42 minuta
Ruski vojnici i avioni dobijaju pristup indijskoj infrastrukturi

Politika pre 42 minuta
Ruski bezbjednjaci: VIP avion Zelenskog možda prevozio nelegalni novac

Politika pre 2 minuta