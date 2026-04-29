Ušakov: Putin rekao Trampu da je spreman da proglasi prekid vatre tokom Dana pobede

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas u telefonskom razgovoru američkom predsedniku Donaldu Trampu da je spreman da proglasi prekid vatre tokom proslave Dana pobede, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika za međunarodne poslove Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da je Tramp "pozitivno govorio o uskršnjem prekidu vatre, koji je nedavno objavila Rusija", prenosi Tass. "U tom smislu, Putin je obavestio svog američkog kolegu da je spreman da proglasi prekid vatre i u vreme proslave Dana pobede", rekao je Ušakov. "Tramp je aktivno podržao tu inicijativu, rekavši da taj praznik obeležava zajedničku pobedu nad nacizmom u Drugom svetskom ratu", dodao je Putinov pomoćnik