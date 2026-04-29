VIDEO Koš za pobedu koji je rastužio Alimpijevića: Ovako je Burg došao do trofeja i Evrolige

Adam Mokoka postao je heroj Burga, pošto je postigao koš za pobedu protiv Bešiktaša u drugom meču finalne serije Evrokupa.

Burg je napravio brejk u Istanbulu sa 60:72, a onda je kod kuće slavio sa 73:71 i to košem na sekund pred kraj. Mokoka je preuzeo odgovornost, probio je Entonija Brauna i položio za veliko slavlje Francuza. Imao je i malo sreće, pošto se lopta odbila da bi ušla u koš, ali je svakako odbrana Bešiktaša morala da bude bolja. Ovaj pogodak Mokoke rastužio je Dušana Alimpijevića, trenera Bešiktaša, koji nije uspeo da osvoji Evrokup i tako se domogne Evrolige sa turskim