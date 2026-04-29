Jemen stao uz Iran i poručio da neće ostati neutralan u sporu sa SAD

Sana osudila američke mere u Persijskom zalivu i podržala ograničenja plovidbe kroz Ormuski moreuz

Jemensko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da ta zemlja neće ostati neutralna u slučaju novih američkih poteza protiv Irana, uz oštru osudu američkih akcija u Persijskom zalivu i poruku podrške Teheranu u sporu oko Ormuskog moreuza. U saopštenju je navedeno da Sana smatra da su američke mere protiv iranskih brodova i zaplene plovila u regionu „kršenje međunarodnog prava" i "piraterija", uz tvrdnje da takve akcije destabilizuju globalne lance