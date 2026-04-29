Siniša Mali: Interesovanje investitora je potvrda stabilnosti Srbije

Ministar finansija Siniša Mali ističe poverenje tržišta i stabilnost javnih finansija

Republika Srbija danas je uspešno realizovala još jednu emisiju državnih obveznica, uz veliko interesovanje američkih i evropskih investitora, a prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali rekao je da je interesovanje investitora za državne hartije potvrda stabilnosti Srbije. Mali je izrazio zadovoljstvo rezultatom emisije, koja potvrđuje snažno poverenje investitora u stabilan kreditni profil i u ekonomsku politiku Republike Srbije, saopšteno