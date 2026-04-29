Tramp: Merc nema pojma

Povod za reakciju stavovi Merca o ratu sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nemački kancelar Fridrih Merc "ne zna o čemu priča" kada iznosi stavove o ratu protiv Irana. "Nemački kancelar, Fridrih Merc, misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu priča! Kad bi Iran imao nuklearno oružje, ceo svet bi bio talac", rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Sošl. Tramp je istakao da on trenutno "radi nešto sa Iranom što su druge nacije, ili predsednici, trebalo da