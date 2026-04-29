Akcija „Studenti pobeđuju” održana i u Lazarevcu: štand kod Rudarske česme

Studenti su na ovoj lokaciji razgovarali sa sugrađanima i delili nalepnice sa porukom „Studenti pobeđuju”, kao deo šire akcije koja je, prema objavi studenata Elektrotehničkog fakulteta u blokadi, obuhvatila više od 100 štandova u 54 grada.

Kako je preneo Danas, studenti ETF-a saopštili su da je tokom dana podeljeno 1,2 miliona nalepnica. U Beogradu su štandovi, između ostalog, bili postavljeni i u Lazarevcu, kao i u opštinama Zvezdara, Vračar, Stari grad, Rakovica, Obrenovac, Zemun, Novi Beograd, Voždovac, Čukarica, Surčin, Palilula i Savski venac.