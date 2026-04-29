Rusija planira paradu u Moskvi 9. maja, ali bez vojne tehnike

Rusija će obeležiti pobedu nad nacističkom Nemačkom idućeg meseca vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi ali bez izlaganja vojne tehnike s obzirom na operacionalnu sitauciju u ratu u Ukrajini.

To je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane. Parada koja se tradicionalno održava 9. maja, na dan kada je Nemačka potpisala predaju Sovjetskom Savezu, obeležava se 81. godišnjica pobede u, kako Rusi zovu, Velikom patriotskom ratu. Ministarstvo je saopštilo da ove godine neće biti izložena vojna tehnika tokom parade. "Vojno osoblje i više vojne obrazovne institucije svih vrsta i pojedinačne grane Oružanih snaga Ruske Federacije će učestvovati u paradi kao deo marša",