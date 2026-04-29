VIDEO: Zborovi građana Novog Sada prekrečili poruke mržnje na Keju žrtava racije

Zborovi građana Novog Sada prekrečili su grafite protiv studenata u blokadi, opozicije i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića koji su bili ispisani na Keju žrtava racije.

Na bedemu keja pojavili su se natpisi na ćirilici "blokaderi piculići", "nikad više žuti ološ" i "Đokić ubica". Ispod Varadinskog mosta je oskrnavljena galerija sećanja na NATO agresiju 1999. godine, na kojoj su sada parole protiv blokada, opozicije i Đokića. "Ćaci prljaju i ruže grad, građani ga čiste! Svako u odnosu na svoje mentalno stanje", poručili su Zborovi nakon krečenja. View this post on Instagram A post shared by Zborovi Novog Sada (@zborovinovisad)