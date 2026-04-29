Više od tone duvana zaplenjeno na Fruškoj gori, manja količina na novosadskoj pijaci

Šezdesetogodišnji muškarac uhapšen je zbog sumnje da je nelegalno prodavao duvan.

Policija je zaplenila tonu i po nelegalanog duvana. Duvan je pronađen u objektu na Fruškoj gori, dok je još tridesetak kilograma rezanog duvana policija zaplenila od osumnjičenog, na jednoj od novosadskih pijaca. Zaplenjeni duvan predat je u nadležnost poreskoj policiji. Po nalogu osnovog javnog tužioca, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.