Čarls Treći drugi britanski monarh u istoriji koji se obratio Kongresu SAD - šta je poručio

Prilikom obraćanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država britanski kralj Čarls Treći izjavio je da je snaga partnerstva između SAD i Velike Britanije iskorišćena za suočavanje sa zajedničkim protivnicima, kao i da je potrebno zaštititi Ukrajinu u ratu sa Rusijom.

Kralj Čarls je poručio da je potrebna ista snažna i nepokolebljiva odlučnost za odbranu Ukrajine i njenog naroda, kako bi se obezbedio pravedan i trajan mir. "Ta ista, nepokolebljiva odlučnost je potrebna za odbranu Ukrajine i njenog najhrabrijeg naroda, kako bi se obezbedio istinski pravedan i trajan mir", rekao je kralj Čarls. Podsećanje na savezništvo SAD i Britanije On je podsetio da je Velika Britanija stajala uz SAD nakon terorističkih napada 11. septembra