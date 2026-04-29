Iran optužio SAD za zaplenu brodova, najavio odgovor; Tramp: Opametite se, nema više dobrog momka

Tenzije između Teherana i Vašingtona ponovo rastu nakon što je Iran optužio SAD za "pirateriju" i zaplenu brodova, uz najavu mogućeg vojnog odgovora IRGC. Predsednik Bele kuće Donald Tramp uzvraća - opametite se, nema više dobrog momka. IDF i ovog jutra gađao jug Libana, tvrdeći da je meta Hezbolah. Teheran pozvao Savet bezbednosti UN da primora Tel Aviv da obustavi napade. Cena nafte tipa "brent" porasla je sa 112 na 114 dolara po barelu.

12:04 Iranski poslanik: Nafta se prodaje po dvostruko većoj ceni od ugovorene Portparol iranskog parlamentarnog Odbora za planiranje i budžet Abas Godrati izjavio je da Iran prodaje svoju naftu po cenama koje su čak dvostruko više od ugovorenih, uprkos međunarodnim sankcijama, posebno onima koje su uvele Sjedinjene Američke Države. Godrati je naveo da izvoz nafte nije zaustavljen i da su sankcije, kako tvrdi, dovele do većih ekonomskih gubitaka za SAD nego za