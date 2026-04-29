Iran optužio SAD za zaplenu brodova, najavio vojni odgovor IRGC; nastavljeni udari IDF na jug Libana

Tenzije između Teherana i Vašingtona ponovo rastu nakon što je Iran optužio SAD za "pirateriju" i zaplenu brodova, uz najavu mogućeg vojnog odgovora IRGC. Teheran je ujedno pozvao Savet bezbednosti UN da primora Izrael da obustavi napade na Liban. SAD su uvele mere protiv 35 entiteta zbog pomaganja Iranu u izbegavanju sankcija.

09:20 Cena Brent nafte na 112 dolara po barelu Cena nafte Brent na nivou je od 112 dolara po barelu, a američka sirova nafta VTI je na oko 100 dolara po barelu. Cene nafte su tako porasle i sedmi put zaredom, čime su dostigle najviši nivo od početka aprila. Pored blokade Ormuskog moreuza, na skok je uticao i iznenadni izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata iz Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus. Izlazak UAE iz OPEK-a nije značajno ublažio ograničenja u