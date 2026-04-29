Ušakov: Putin predložio Trampu privremeni prekid vatre u Ukrajini; Fon der Lajen: EU mora da nastavi podršku Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.526. dan. Predsednik Rusije Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom privremeni prekid vatre u Ukrajini povodom obeležavanja godišnjice završetka Drugog svetskog rata, izjavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov. Napad dronom na rusku Permsku pokrajinu izazvao je požar. Rumunija je podigla dva borbena aviona F-16 nakon ruskog napada dronovima na ciljeve u Ukrajini blizu granice na Dunavu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Razgovor Putina i Trampa - ruski predsednik predložio primirje u Ukrajini Predsednik Rusije Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom privremeni prekid vatre u Ukrajini povodom obeležavanja godišnjice završetka Drugog svetskog rata, izjavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov. Prema njegovim rečima, Putin je Trampu poručio da Ukrajina pribegava "terorističkim metodama" i naglasio da će ruski ratni ciljevi biti