Vazdušni napad na Sumsku i Odesku oblast – pogođena bolnica; Zelenski otkrio domet ukrajinskog oružja

Rat u Ukrajini – 1.526. dan. Rusija je tokom noći dronovima napala lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, pri čemu su oštećene i stambene zgrade i jedna bolnica. Jedna osoba stradala u ruskom vazdušnom napadu na ukrajinski Sumski region. Napad dronom na rusku Permsku pokrajinu, izbio požar. Rumunija je podigla dva borbena aviona F-16 nakon ruskog napada dronovima na ciljeve u Ukrajini blizu granice na Dunavu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Fon der Lajen: EU mora da smanji energetsku zavisnost i nastavi podršku Ukrajini Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će EU nastaviti da pruža snažnu podršku Ukrajini i da istovremeno mora da smanji zavisnost od uvoza fosilnih goriva, uz ubrzanje prelaska na čistu energiju. Govoreći o finansijskoj pomoći Ukrajini, Fon der Lajen je pred Evropskim parlamentom potvrdila da će prva tranša od 45 milijardi evra biti isplaćena tokom tekućeg