Vazdušni napad na Sumsku i Odesku oblast – pogođena stambena zgrada i bolnica; Rumunija podigla F-16 zbog ruskih dronova blizu granice

Rat u Ukrajini – 1.526. dan. Rusija je tokom noći dronovima napala lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, pri čemu su oštećene i stambene zgrade i jedna bolnica. Jedna osoba stradala u ruskom vazdušnom napadu na ukrajinski Sumski region. Napad dronom na rusku Permsku pokrajinu, izbio požar. Rumunija je podigla dva borbena aviona F-16 nakon ruskog napada dronovima na ciljeve u Ukrajini blizu granice na Dunavu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vazdušni napad na Sumsku oblast Jedna osoba je stradala u ruskom vazdušnom napadu na ukrajinski Sumski region, saopštili su lokalni zvaničnici. Video-snimak službe za vanredne situacije u Sumiju prikazuje spasioce kako pomažu jednoj ženi i kako vodom gase požar na stambenoj zgradi. Rojters nije mogao da potvrdi lokaciju i datum snimka. Regionalni guverner Oleg Hrihorov potvrdio je da je jedna osoba poginula u napadu u Šostkinskom okrugu Sumske oblasti. (Rojters)