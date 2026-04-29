Brnabić: Do kraja maja usvajanje četiri izborna zakona u skladu sa ODIHR preporukama

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje da će do kraja maja biti usvojene izmene i dopune četiri zakona koji se tiču preporuka ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova i navela da se očekuje da u narednim danima ODIHR-u budu poslate na mišljenje i izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije.

Brnabićeva je rekla da će tokom prvomajskih praznika biti održane javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu i o promeni jednog člana zakona o izboru predsednika Republike. Navela je da će nakon toga ti zakoni biti spremni za raspravu na sednici Narodne skupštine. ''Očekujem da do kraja maja usvojimo