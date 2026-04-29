Crna Gora: Dve osobe uhapšene zbog sumnje da su omogućili bekstvo Miloša Medenice

PODGORICA - Podgorička policija uhapsila je S.L (36) i N.M. (36) zbog sumnje da su omogućili bekstvo Milošu Medenici, sinu bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice.

Uprava policije saopštila je da se sumnja da su S.L. i N.M. počinili krivično delo na način što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio meru nadzora. "U policijsko-tužilačkim aktivnostima, koje su sprovedene sinhronizovano i koordinisano, na osnovu do sada prikupljenih činjenica egzistiraju dokazi koji ukazuju na osnove sumnje da su navedena dva lica izvršila krivično