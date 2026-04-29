Dačić sa Brunerom o saradnji Srbije i EU u oblasti unutrašnjih poslova i migracija

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje Srbije i Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova i migracija.

"Srbija ostaje pouzdan partner Evropske unije i čvrsto opredeljena za nastavak svog evropskog puta, uz dalje usklađivanje sa standardima i politikama EU u oblasti unutrašnjih poslova", rekao je Dačić. Tokom sastanka razmotrena su ključna pitanja od zajedničkog interesa, sa posebnim fokusom na borbu protiv iregularnih migracija, dalji razvoj sistema legalnih migracija i azila, kao i jačanje saradnje u oblasti upravljanja granicama i usklađivanja vizne politike,