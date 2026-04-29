Nije izabran predsednik privremenih institucija, skupština u Prištini raspuštena, slede izbori

PRIŠTINA - Skupština privremenih institucija u Prištini nije na večerašnjoj sednici izabrala predsednika privremenih institucija zbog nedostatka kvoruma, a predsednica parlamenta Aljbulena Hadžiju je na kraju sednice rekla da je, na osnovu odluke ustavnog suda, ovo kraj procesa izbora predsednika i ovog saziva parlamenta i da će izbori biti zakazani u ustavnom roku.

Rok koji je ustavni sud u Prištini odredio za izbor predsednika privremenih institucija istekao je u ponoć, a prema odluci suda, ako predsednik nije izabran, skupština se automatski raspušta i novi izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Sednici nisu prisustvovali poslanici opozicionih stranaka, tako da nije bilo kvoruma od 80 poslanika, što je, prema ustavu privremenih institucija, neophodno za izbor predsednika. Sednica je nastavljena oko 23.15, nepun sat