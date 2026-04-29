Sednica Skupštine Vojvodine, razmatra se izveštaj o radu Pokrajinske vlade

NOVI SAD - Sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na kojoj će biti razmatran Izveštaj o radu Pokrajinske vlade za 2025. godinu održaće se danas.

Sem Izveštaja o radu Pokrajinske vlade, na 16. sednici pokrajinskog parlamenta će se pred poslanicima naći i Predlog sporazuma o saradnji između AP Vojvodine i Lubuškog vojvodstva u Poljskoj, kao i Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom AP Vojvodine za 2025. godinu sa predlozima zaključaka, saopšteno je iz Skupštine AP Vojvodine. Na dnevnom redu biće i Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2025. godinu i Izveštaj o