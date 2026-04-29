Svetska banka smanjila prognozu rasta Srbije u 2026. na 2,7% zbog efekata rata na Bliskom istoku

BEOGRAD - Vodeći ekonomista za Zapadni Balkan u Svetskoj banci Ričard Rekord predstavio je danas u Beogradu Redovni ekonomski izveštaj za Zapadni Balkan prema kome je prognoza privrednog rasta Srbije za ovu godinu smanjena sa 3 na 2,7 odsto, a u 2027. godini sa 3,1 na 3 odsto, zbog globalne neizvesnosti i posledica konflikta na Bliskom istoku.

Stručnjaci SB ističu da je napredak Srbije na polju makroekonomije nesporan i ta međunarodna finansijska institucija prognozira da će privredni rast Srbije u 2028. godini ubrzati na 4 odsto. Takođe u SB očekuje da će inflacija u Srbiji do kraja ove godine dostići šest odsto ili nešto malo preko šest odsto, a da će se od sledeće godine vraćati u granice cilja Narodne banke Srbije od 31,5 odsto. "To je trenutno viđenje cene energenata i kako može da pogura domaću