UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Rusija planira nove ofanzive i širenje mobilizacije; Putin: Ukrajina svakog dana gubi deo teritorije…

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.526. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručuje da Moskva beleži nepovratne gubitke na frontu, ali da uprkos tome planira nove napade i dodatno angažovanje ljudstva. Ruski predsednik Vladimir Putin tvrdi da Ukrajina nije u stanju da zaustavi napredovanje ruske vojske i upozorava da su zbog toga režim u Kijevu i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da je u Izrael pristao ruski brod sa ukradenim ukrajinskim žitom. Iz Kijeva tvrde da to nije prvi brod koji je Izrael primio i poručuju da "neće zatvarati oči i ostati bez odgovarajuće reakcije". Izrael tvrdi da Kijev nije pružio dokaze da je ruska pošiljka žita ukradena. Evropska unija upozorila je Izrael da je spremna da uvede sankcije svim akterima koji učestvuju, odnosno pomažu "trgovinu žitom koje je Rusija