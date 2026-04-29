Zelenski: Naše oružje dugog dometa pogađa ciljeve na udaljenosti većoj od 1.500 km

KIJEV - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinsko oružje dugog dometa može da pogađa ciljeve na udaljenosti većoj od 1.500 kilometara.

Zelenski je poručio na svom Telegram kanalu da će Ukrajina nastaviti da povećava domet svog raketnog arsenala, prenosi Ukrinform. "Izveštaj general-majora Jevgenija Hmare o našim sistemima dugog dometa je potvrda nove etape u ograničavanju ratnog potencijala Rusije. Zahvalan sam momcima iz SBU na njihovoj preciznosti. Domet vatrenih dejstava sada je preko 1.500 kilometara. Povećavamo domete našeg raketnog arsenala i to su potpuno opravdani ukrajinski odgovori na