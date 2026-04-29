Zvezda deklasirala Zlatibor i povela u četvrtfinalnoj seriji

BEOGRAD - Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zlatibor rezultatom 112:73 u prvom meču četvrtfinalne serije plej-ofa Košarkaške lige Srbije.

Zvezda je meč pred 1.136 navijača u dvorani "Aleksandar Nikolić" odigrala ozbiljno od prvog do poslednjeg minuta, a trener Saša Obradović je iskoristio priliku da pruži šansu i mladim igračima. Za Zvezdu je debitovao i Nikola Đurišić koji je postigao 13 poena. Džordan Nvora je bio najefikasniji sa 18, Tajson Karter je dao 17, Ognjen Dobrić 13, Ebuka Izundu 12, Filip Škobalj 11, a Džared Batler 10. Lazar Joksimović i Stefan Savić su dali po 14 poena za Zlatibor, dok