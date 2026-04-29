Hitna pomoć Niš: Šest osoba povređeno u četiri saobraćajna udesa

Šest osoba je lakše povređeno u četiri saobraćajne nezgode koje su se u protekla 24 časa dogodile u Nišu, kazali su u niškoj Hitnoj pomoći.

Ekipa te zdravstvene ustanove juče je oko 15.00 zbrinula tri osobe sa povredama nogu zadobijenim prilikom sletanja automobila sa kolovoza na putu Niš-Gadžin Han kod Lazarevog sela, Potom je zbrinut motociklistu koji je zadobio povrede nogu pri sudaru sa auomobilom na putu ka Niškoj Banji. Prema rečima lekara, na uglu Borske i Kraljevačke ulice sinoć oko 20.00 oboren je pešak koji je prelazio raskrsnicu, a žena je povređena u sudaru dva automobila na ugulu Đerdapske